Разработать единые стандарты безопасности для повторной выдачи мобильных номеров новым абонентам предложил депутат Рази Нуруллаев, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса. Это инициатива преследует цель снизить риски утечки персональных данных, мошенничества и несанкционированного доступа к цифровым аккаунтам.

По словам Нуруллаева, сегодня мобильный номер используется не только для звонков и SMS, но и для доступа к банковским счетам, электронной почте, социальным сетям, государственным электронным услугам и различным приложениям. Во многих случаях номер телефона служит одним из основных способов подтверждения личности и восстановления доступа к аккаунтам.

Депутат обратил внимание на ситуацию, когда абонент перестаёт пользоваться номером, после чего оператор спустя определённое время продает его другому человеку. Если прежний владелец не изменил номер в привязанных аккаунтах, новый абонент потенциально может получать сообщения с кодами подтверждения и другую информацию, связанную с чужими учётными записями.

«Это уже не просто вопрос неудобства. Здесь существуют риски для защиты персональных данных, безопасности аккаунтов и потенциального мошенничества», — подчеркнул Нуруллаев.

Для решения проблемы депутат предложил рассмотреть возможность введения единого периода , так сказа карантина перед повторной выдачей неиспользуемого номера.

Кроме того, по его мнению, следует разработать дополнительные защитные механизмы для номеров, которые ранее были связаны с сервисами повышенного риска.

Нуруллаев также считает необходимым усилить взаимодействие мобильных операторов с банками, поставщиками электронных услуг и социальными платформами, чтобы повысить безопасность пользовательских аккаунтов при смене номера телефона.

Отдельно парламентарий подчеркнул важность информирования граждан. По его словам, пользователи должны понимать, что после отказа от номера он может быть передан другому абоненту, поэтому перед прекращением его использования необходимо обновить контактные данные в банковских, почтовых и социальных аккаунтах.

По мнению Нуруллаева, в условиях ускоренной цифровизации повторную выдачу мобильных номеров следует рассматривать не только как коммерческий и технический вопрос, но и как часть системы информационной безопасности.