Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа предложил устанавливать модульные учебные корпуса на территориях школ, испытывающих нехватку мест, чтобы снизить нагрузку на образовательные учреждения и повысить качество обучения.

Выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, депутат обратил внимание на проблему переполненности школ, особенно в Баку, где количество учащихся в ряде учреждений значительно превышает проектную вместимость учебного заведения.

В качестве примера он привёл школу №192, рассчитанную на 850 учеников, в которой обучаются 2551 ребёнок.

По словам депутата, при такой нагрузке учителю крайне сложно уделять достаточного внимания каждому ученику.

Фазиль Мустафа также указал на недостаточную инфраструктуру школы, в частности на маленький спортивный зал, который ограничивает возможности проведения полноценных уроков физкультуры.

По словам депутата, он уже направил письмо премьер-министру Азербайджана с соответствующими предложениями. Он подчеркнул, что аналогичные проблемы существуют и в других школах Баку.

В качестве одного из возможных решений депутат предложил использовать опыт строительства модульных школ, ранее применявшихся для обеспечения образовательных потребностей вынужденных переселенцев.

Депутат считает, что на территориях школ, где имеется достаточно свободного места, можно возводить дополнительные модульные корпуса на 10–15 классных комнат. По его мнению, это позволит как минимум вдвое снизить нагрузку на отдельные школы, сократить загруженность классов и облегчить организацию учебного процесса, в том числе в несколько смен.

В качестве примера он также упомянул школу в посёлке Забрат, вопрос строительства нового корпуса которой ранее поднимался на уровне президента Азербайджана, однако строительство до сих пор не началось.

Фазиль Мустафа призвал оперативно решить проблему, отметив, что строительство модульных учебных помещений может стать относительно быстрым и менее затратным способом расширения школьной инфраструктуры и повышения качества образования.