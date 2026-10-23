Почему азербайджанское кино так и не стало полноценным отражением жизни своего народа? Что мешает появлению сильных фильмов и почему отечественный кинематограф до сих пор не может освободиться от советского наследия?

В новом выпуске программы «Поиск смыслов» на Minval Politika — откровенный разговор с известным режиссёром, заслуженным деятелем искусств Азербайджана Аязом Салаевым.

Без привычных комплиментов и удобных ответов режиссёр рассуждает о творческом кризисе, национальной идентичности, влиянии идеологии и героях, которым так и не нашлось места на экране.

В центре разговора — культовые картины «У самого синего моря», «Аршин мал алан», «На дальних берегах», «В одном южном городе» и «Кавказская пленница».

Почему одни фильмы вошли в историю мирового кинематографа, а другие десятилетиями формировали искажённое представление о Кавказе?

И главный вопрос: что должно измениться, чтобы азербайджанское кино наконец заговорило собственным голосом?