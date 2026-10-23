Иран передал странам Ближнего Востока ультиматум с требованием отказаться от поддержки США в случае возобновления боевых действий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейна Малеки.

«Региональным странам был передан ультиматум — отказаться от любой поддержки США. В ходе 40-дневной войны (операции США и Израиля, начавшейся 28 февраля) мы наносили удары по базам на территории любой страны, которую США использовали для нападения на Иран»,— сказал господин Малеки.

Парламентарий подчеркнул, что в случае эскалации действия Тегерана могут выйти за рамки атак по конкретным военным объектам. Иран будет считать страны, оказывающие помощь Вашингтону, враждебными, добавил он.