Суд в Армении продлил на два месяца арест Седрака Кочаряна, старшего сына бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвоката Акопа Курегяна.

«Суд оставил под арестом Кочаряна сроком на два месяца. На этом этапе иного ждать было сложно, учитывая давление, оказываемое на судебную систему», — заявил адвокат.

Седрак Кочарян вместе с отцом обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупном размере, а также получении или содействии в получении взятки.

Сам Роберт Кочарян был задержан 25 августа по делу о незаконном приобретении имущества. По версии следствия, в период президентства он в сговоре с другими лицами использовал служебное положение для приобретения ряда объектов общественного и экономического значения по ценам ниже рыночных.

По уголовному делу фигурируют 35 объектов имущества, связанных с семьей Кочарянов. Часть компаний опечатана.