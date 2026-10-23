«Владычица морей» в очередной раз пошла на обострение с президентом США, уговаривающего Киев не бомбить российские НПЗ в интересах, разумеется, Соединённых Штатов. Но Лондон закусил удила – стало известно о его новых поставках дальнобойных и лёгких многоцелевых ракет Украине.

Информация о том, что Великобритания отправит Украине дополнительную партию дальнобойных крылатых ракет англо-французского производства Storm Shadow (SCALP) «до начала зимы» (понятие несколько растяжимое), стала известна от Bloomberg, ссылающегося на собственные источники. Судя по тому, что официальный Лондон отказался от комментариев, а американское информационно-аналитическое агентство имеет высокую репутацию в мире – на его данные ориентируются, при принятии решений, мировые финансовые и экономические рынки, — сообщение о планируемых или текущих поставках Великобританией крылатых и иных ракет Украине с большой долей уверенности можно считать достоверным.

И распространилось оно на фоне исчерпывания Украиной ракет для американской системы ПВО Patriot. Поставлять их Вашингтон отказался, пообещав лишь передачу чертежей и лицензии для производства самим Киевом. Но Трамп часто меняет свои решения – точная информация «передали – не передали», отсутствует. Известно, однако, что чертежи компонентов Storm Shadow Украине вручила Великобритания. Но на их производство уйдёт много времени.

Кроме того, Лондон официально анонсировал ускорение поставок Киеву лёгких многоцелевых ракет LMM на сумму 10 миллионов фунтов стерлингов (на них можно купить лишь мизерное количество). Жест, скажем прямо, не широкий, но он создаёт Королевству имидж «защитника Украины», хотя в заданных фронтовых условиях поставки LMM сравнимы с выводом дохлой клячи на межу, поскольку действенного влияния на обороноспособность противника и нанесение ему результативных ударов они не окажут.

По сути, британская разработка близка к российской ПЗРК «Игла», но военные спецы утверждают, что она превосходит первую в системе наведения. У британцев оно лазерное, теряющее цель за препятствием и даже его тенью. Стоит также подчеркнуть, что наносить удары за линией фронта британская разработка не может: её дальность — 8 км, соответственно, ракета способна прикрыть лишь передовые позиции (ближний бой), да и то – на открытой местности.

Но вернёмся к Storm Shadow, предназначенных для помощи Украине в нанесении ударов по инфраструктурным объектам России. И происходит это на фоне требований президента США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Но Киев продолжает их атаковать.

Более того, президент Зеленский стал торговаться с США – прекращение ударов по российским НПЗ в обмен на передачу Киеву дополнительных ракет для ПВО: их запас в Украине исчерпан, и она осталась фактически беззащитной от ударов российской армии.

Понятно, что ракеты для Patriot нынче в дефиците во всём мире, но Трампом движет главное для «не помощи» — получать дизельное топливо из РФ беспроблемно и на регулярной основе, чему мешает бомбардировка российских НПЗ Украиной. И британцы дополнительными поставками оказывают ей помощь для срыва дизельной сделки США — Россия. А ведь Трамп ещё и подписал указ, выводящий РФ из-под действия нового пакета санкций, принятого Конгрессом, и предложил Европе снова закупать российский газ, что читается как необходимость возобновления запуска подорванного газопровода «Северный поток», соответственно, пополнение российского военного бюджета.

И ещё о роли Лондона: Украина использовала британские морские беспилотники при ударах по российским объектам в Чёрном море – Киев закупил их у «владычицы морей», как считается, в достаточном для себя количестве.

Как видим, Королевство не разделяет позицию Трампа по атакам на российские НПЗ и продолжает накачивать Украину оружием – до, после и на фоне недавнего скандальчика со срочным выводом американских бомбардировщиков из Великобритании (Minval Politika его освещала), и предыдущих scandals. Плюс к этому, в Великобритании сейчас разрабатывают недорогие виды дальнобойного оружия для Украины. Считается, что главная «фишка» этого проекта – необязательность сборки и наведения при помощи американских комплектующих и спутниковых данных.

Складывается достаточно чёткая, однако – не исключено – переменчивая картина («Трамп непредсказуем») стремления США к капитуляции Украины, их «перехода на сторону России» (в соцсети Truth Social президент США заявил, что Зеленский «не хочет заканчивать конфликт и, вероятно, никогда этого не хотел… Возможно, Зеленскому пора поручить переговоры кому-нибудь другому» — то есть, Украине нужен новый президент), чему пытаются помешать Великобритания и Евросоюз, катастрофически боящиеся такого финала войны (но, вероятно, они, всё же держат в голове возможности ядерного потенциала России). А Зеленский всё пугает европейцев тем, что если Украина проиграет, 20 миллионов её жителей будут вынуждены искать убежище в странах Европы, и либо она будет «парализована», либо её втянут в полномасштабную войну с Россией.

Но как Украина может выиграть при «против» США и сильно тающей европейской помощи? Сколько бы президент Франции Эммануэль Макрон ни бил себя в грудь – «Европа никогда не оставит Украину», — факт остаётся фактом: ЕС постоянно затягивает поставки оружия Киеву (оглядка на Россию?), склочничает внутри своего же союза, не разворачивает (вопреки обещаниям) «коалицию желающих», откладывая соответствующие действо и действия на потом, то есть на период полного прекращения боевых действий в Украине. И, напомним, Европа так и не развернула «единый щит» противовоздушной обороны над Украиной и не передала ей обещанные 200 миллиардов евро из замороженных российских активов.

Но вернёмся к собственно Великобритании. Она, как и Киев, мешает реализации бизнес-планов Трампа с Россией. И вряд ли они завязаны только на поставках дизеля – то есть, на видимом уровне. Но как быть с невидимым и не оглашённым? Только из-за горючего Вашингтон не стал бы устраивать тарарам, он мог бы найти его у многих стран.

Надо думать, что энергетическая повестка рассматривается Трампом в гораздо более широком понимании, чем какой-то дизель, и существуют иные сделки, которым мешает ситуация в Украине, европейский, в частности, британский фактор. Скорее, речь идёт о переустройстве всей европейской системы безопасности, положении в ней России и США (с большой вероятностью — Китая). Словом, о дележе не только европейского, но и мирового «пирога».

Британия во всей этой истории выступает наиболее деятельным – даже больше, чем шаткий и уже разрозненный «правеющий» Евросоюз – антагонистом США. Поэтому от кар Трампа Королевство не уйдёт (опять же – на радость России). Вопрос – какими они будут, и успеет ли действующий американский президент обрушить их на голову Лондона, имея в виду, в том числе, настроение Конгресса после предстоящих 3 ноября промежуточных выборов.