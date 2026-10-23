Предложения США по урегулированию российско-украинского конфликта предполагают создание демилитаризованной зоны в Донбассе, смягчение санкций против России и инвестиционный пакет для Киева. Такие «контуры» обсуждаемых инициатив описывает The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

По изложенной журналом схеме, Россия получит деловые соглашения с США, санкционные послабления и нормализацию политических отношений. Украине предлагаются инвестиции и членство в Евросоюзе в обмен на отказ от вступления в НАТО. При этом издание отмечает, что украинские чиновники не в курсе всех деталей последних предложений, но им хорошо известны ключевые положения.

Новым стимулом для Москвы, по данным The Economist, стало предложение возобновить продажи российского газа в Европу и работу газопровода «Северный поток». Журнал напоминает, что США не вправе регулировать работу трубопровода, расположенного в Европе.

Украинские переговорщики опасаются, что американские представители захотят заключить выгодные экономические сделки еще до завершения конфликта. Логику такого подхода один из украинских чиновников описал журналу словами: «Зачем ждать и терять время? Время — деньги».