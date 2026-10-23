В 2027 году 67 городов и районов Азербайджана будут покрывать свои расходы за счет собственных доходов. Это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год».

Согласно проекту, прогнозируется, что все указанные города и районы будут покрывать свои местные расходы за счёт собственных доходов.

Отметим, что в следующем году доходы государственного бюджета предусмотрены на уровне 39 миллиардов 254 миллионов манатов, а расходы — 42 миллиарда 400 миллионов манатов.