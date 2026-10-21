В 2027–2030 годах в экономику Азербайджана ожидается направить 108,8 млрд манатов инвестиций, из которых 76,6 млрд манатов предусмотрены для ненефтяного сектора. Эти вложения должны способствовать ускорению экономического развития регионов, расширению производственных возможностей и созданию новых рабочих мест.

Как сообщает Minval, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по аграрной политике Таир Рзаев на конференции «Задачи и вызовы в сфере регионального развития и местного самоуправления, вытекающие из выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на VIII съезде партии «Ени Азербайджан».

По словам депутата, привлечение инвестиций является одним из основных условий устойчивого экономического роста. Развитие регионов требует финансовых ресурсов, которые позволят создавать новые предприятия, расширять производство, совершенствовать инфраструктуру и обеспечивать занятость населения непосредственно по месту проживания.

«Без инвестиций ни одна экономика не может развиваться. Для ускорения регионального развития необходимо привлекать капитал, создавать новые производственные мощности и расширять экономические возможности регионов», — отметил Рзаев.

Он подчеркнул, что важную роль в этом процессе играет развитие ненефтяного сектора. Предусмотренные на 2027–2030 годы инвестиции, по его словам, должны создать дополнительные возможности для диверсификации экономики и расширения экономической активности за пределами нефтегазовой отрасли.

Отдельное внимание депутат уделил восстановлению и развитию территорий, освобождённых от оккупации. Он отметил, что государство продолжает реализовывать масштабные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре, направленные на восстановление инфраструктуры, создание условий для возвращения населения и формирование устойчивой экономической базы.

По словам Рзаева, на восстановительные и строительные работы на этих территориях из государственного бюджета Азербайджана уже направлено около 28 млрд манатов.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие освобождённых территорий требует не только государственных вложений, но и привлечения дополнительных инвестиций, в том числе иностранных. Это позволит создавать новые предприятия, развивать сельское хозяйство и другие отрасли, формировать рабочие места и обеспечивать населению возможности для постоянного проживания в этих регионах.

Депутат отметил, что одна из основных задач региональной политики заключается в том, чтобы люди могли оставаться в своих населённых пунктах, иметь доступ к необходимым услугам и получать доход благодаря занятости на местах.

По его словам, развитие сельских территорий должно сопровождаться созданием производственных предприятий и расширением экономической деятельности, что будет способствовать повышению уровня жизни населения.