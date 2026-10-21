Муниципалитеты и депутаты Милли Меджлиса играют важную роль в информировании населения о государственной политике и противодействии распространению ложной информации об Азербайджане.

Об этом заявил депутат Сиявуш Новрузов на конференции на тему «Задачи и вызовы в сфере регионального развития и местного самоуправления, вытекающие из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на VIII съезде партии «Ени Азербайджан», состоявшейся 21 октября в Милли Меджлисе.

По словам Новрузова, депутаты регулярно встречаются с избирателями, а председатели муниципалитетов ежедневно общаются с жителями сельских населённых пунктов, крупных городов и бакинских посёлков. Благодаря этому они могут непосредственно доносить до граждан информацию о происходящих в стране событиях и реализуемых государственных проектах.

«Президент поставил перед нами задачу, связанную с распространением ложной информации об Азербайджане в социальных сетях и интернет-ресурсах, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Люди, которые сегодня находятся в этом зале, непосредственно общаются с населением. Депутаты встречаются со своими избирателями, а председатели муниципалитетов практически ежедневно контактируют с гражданами», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что представители парламента и местного самоуправления должны активно участвовать в разъяснении государственной политики и доведении до населения достоверной информации.