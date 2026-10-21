Украина прекратила бы свое существование без помощи со стороны Вашингтона и администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам во время визита в Индию, передает Bloomberg.

Он отрицает, что Вашингтон намеренно прекратил обмен разведданными и военную поддержку Киева.