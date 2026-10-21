Украина прекратила бы свое существование без помощи со стороны Вашингтона и администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам во время визита в Индию, передает Bloomberg.
Он отрицает, что Вашингтон намеренно прекратил обмен разведданными и военную поддержку Киева.
«Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, Украины сейчас не было бы. Украина как суверенное государство не существовала бы», — сказал Рубио, комментируя сообщения СМИ о том, что основатель SpaceX Илон Маск причастен к ограничению работы спутниковой системы связи Starshield в Украине.