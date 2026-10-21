В Азербайджане завершились совместные тактико-летные учения «Встреча соколов — 2026» с участием Военно-воздушных сил Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

В ходе маневров были задействованы авиация и средства противовоздушной обороны обеих стран, сообщает минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, военнослужащие Азербайджана и ОАЭ отработали совместные действия на различных этапах, продемонстрировав высокий уровень боевой подготовки и успешно выполнив поставленные задачи.

Отмечается, что профессионализм участников способствовал повышению боевой эффективности и совершенствованию взаимодействия между вооруженными силами двух государств.