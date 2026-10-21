Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сегодня, 21 октября, в Константиновском дворце в Петербурге. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков журналистам.

Главной темой переговоров станет российско-украинский конфликт, добавил он. «Переговоры по украинскому конфликту, естественно, это главная часть сегодняшнего контакта», — сказал он.

«Мероприятие плановое, оно согласовывалось несколько дней. Для нас, для тех, кто готовил это мероприятие, секрета никакого не было», — сказал Ушаков.

Во встрече также примет участие глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер не приедет из-за болезни. «Кушнер, как нам сообщили, приболел и от поездки воздержался», — сказал Ушаков.