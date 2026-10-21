Европейский союз и Азербайджан продолжают переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, заключение которого приобретает особую актуальность на фоне расширения двустороннего сотрудничества.

Об этом заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на бизнес-форуме «Европейский союз — Азербайджан», сообщает АПА.

По ее словам, Баку и Брюссель уже провели два конструктивных раунда переговоров, и работа над соглашением продолжается.

Дипломат подчеркнула, что Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана, который, в свою очередь, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы благодаря поставкам энергоресурсов, в частности по Южному газовому коридору.

При этом сотрудничество сторон выходит за рамки традиционной энергетики и охватывает возобновляемые источники энергии, включая ветроэнергетику, а также проекты в сфере «зеленого перехода».

Куюнджич также отметила стратегическое значение Азербайджана для развития Транскаспийского транспортного коридора, способного укрепить торговые и логистические связи между Европой и Азией.

В этой связи она напомнила о визите председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку 1–2 июля 2026 года, в ходе которого был объявлен инвестиционный пакет Global Gateway. Инициатива предусматривает мобилизацию до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций в инфраструктурные проекты на Южном Кавказе.

По словам посла, ЕС также работает над привлечением европейских частных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана. В частности, в начале октября Еврокомиссия организовала в Брюсселе бизнес-круглый стол по чистой энергетике с участием европейских деловых объединений.

Куюнджич подчеркнула, что для европейских компаний, заинтересованных в работе на азербайджанском рынке, особое значение имеют предсказуемые инвестиционные условия и равные конкурентные возможности.