В армянском Степанаване 14 человек были задержаны и доставлены в Антикоррупционный комитет.

В комитете уточнили, что в городе проходят обыски и другие процессуальные действия.

О масштабных обысках и задержаниях утром 21 октября также сообщил депутат от фракции «Сильная Армения» Андраник Геворгян. По его словам, действия правоохранителей затронули сторонников оппозиционной политической силы.

Задержания произошли всего за несколько дней до выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся в Степанаване 25 октября. Этот населённый пункт является единственной общиной, где оппозиционная партия выдвинула собственного кандидата.

На фоне предстоящего голосования премьер-министр Армении Никол Пашинян в течение двух дней призывает граждан лично сообщать ему о возможных случаях давления на избирателей или раздачи взяток.