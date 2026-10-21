В самом сердце горнолыжного курорта «Шахдаг» строится одноименный жилой комплекс Shahdag Residences and Chalets – это место, где начинается настоящее горное приключение, ворота ко всему, что делает этот курорт незабываемым.

За этот смелый и достаточно амбициозный проект взялась строительная компания Prime Core Construction MMC. Проект реализуется уже около 10 месяцев. Согласно плану, компания обязуется сдать жилой комплекс в первой половине 2029 года, причем покупателям апартаментов предлагается полностью отремонтированное жилье, оснащенное встроенной мебелью и техникой.

И сегодня мы хотим рассказать вам о преимуществах жилого комплекса Shahdag Residences and Chalets и о том, почему он может стать для вас выгодным вложением, а также местом для отдыха как зимой, так и летом.

Расположенные на высоте 1700 метров, у подножия вершин, Shahdag Residences and Chalets находятся в шаговой доступности от подъемников и обеспечивают быстрый доступ к лучшим склонам курорта. Отсюда вы соприкасаетесь с душой горы, наслаждаясь тихой роскошью жизни у склона и одновременно бешенной энергией курорта прямо у своего порога.

Помимо удобной инфраструктуры самого комплекса, Shahdag Residences and Chalets расположены всего в нескольких минутах ходьбы от существующих отелей и горнолыжного комплекса, активного отдыха (лыжи, сноуборд, снег, трассы, apres-ski). Ну а для тех, кто в зимнее время предпочитает тихие вечера у горящего камина, здесь действует прекрасные уютные рестораны.

Shahdag Residences and Chalets – это, на наш взгляд, самое лучшее место в Азербайджане не только для отдыха, но и для проживания. Здешние озера, чистая вода, горный воздух и наконец природа не только радуют глаз, но и оказывают благотворное влияние на здоровье человека. Чем большие города республики, к сожалению, похвастаться не могут. А забота о здоровье – еще одна причина вашего решения в пользу приобретения жилья в комплексе Shahdag Residences and Chalets.

Альпийская деревня в Шахдаге

Первая фаза комплекса состоит из порядка 500 тщательно спроектированных апартаментов, которые гармонично вписываются в величественный горный пейзаж, не теряясь в нем и не подавляя его.

Полностью оборудованная квартира со встроенной мебелью, идеально расположенная – готова к тому, чтобы жизнь началась в тот момент, когда вы в нее войдете.

В комплексе представлены апартаменты с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также двухуровневые пентхаусы. А самый важный аспект, который укажет вам на высшее качество исполнения, заключается в том, что над созданием курорта работают международные специалисты из разных областей, здесь представлены семь компаний:

Chapman Taylor — архитектура и мастер-план;

Belenko — интерьер;

MET Dizayn — конструктив;

IWS Engineering — инженерия;

RWDI — климат и аэродинамика;

DS — ландшафт;

LC Studio — свет.

Очень важно знать, что архитектура жилого комплекса выдержана в альпийском стиле, таким образом Shahdag Residences and Chalets соответствует эстетике самых известных европейских курортов.

Только представьте себе, вы просыпаетесь свежим утром и вместо привычной городской гонки не спеша направляетесь в кухню, чтобы, любуясь видом на величественные кавказские горы, сварить себе кофе, а дальше распланировать свой день таким образом, чтобы получить максимум удовольствия от жизни: лыжи или прогулка, Apres-Ski, ресторан, камин, отдых у озера, outdoor и горная природа.

А самое потрясающее в том, что все это можно делать вместе с семьей. То есть Shahdag Residences and Chalets создается не просто как жилой комплекс, а как полноценное пространство для комфортной жизни.

В проекте также предусмотрены центральная площадь Town Square, прогулочный променад, кафе и коммерческие пространства, а также собственный ресторан формата Apres-Ski.

А поскольку жизнь коротка, что даже 100 лет не хватит, чтобы насладиться ею, то место имеет значение. Поэтому окружите себя высоким качеством.

Shahdag Residences and Chalets – это не просто призыв к роскоши, а философия осознанного выбора, где ключевую роль играют комфорт, здоровье и душевный покой.

Официальный сайт: https://shahdag1700.com

Instagram: https://www.instagram.com/shahdag1700

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