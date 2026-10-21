Полицейские выявили трёх человек, которые проводили незаконные раскопки в поисках золота минувшей ночью в горной местности Лерикского района.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, при задержании эти лица оказали сопротивление и попытались скрыться.

Один из убегавших, Р. Сафаров, упал со скалы в ущелье и скончался от полученных травм.

Его подельник Э. Керимов был задержан.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты колющие инструменты, а также самодельное взрывное устройство, напоминающее динамит.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности и задержанию третьего участника происшествия.