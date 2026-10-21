Предстоящий саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре приобретает особое значение на фоне дискуссий о состоянии азербайджано-турецких отношений. В центре внимания окажутся не только перспективы тюркской интеграции, но и способность Баку и Анкары сохранять стратегическое партнерство в условиях возникающих разногласий.

Политический аналитик Сахиль Искандеров в комментарии для Minval Politika отметил, что не считает нынешнюю напряженность свидетельством наличия глубоких противоречий между двумя странами. По его мнению, проблема заключается прежде всего в действиях отдельных сил в Турции, которые позволяют себе ставить под сомнение право Азербайджана самостоятельно определять внутреннюю и внешнюю политику.

«Периодически мы становимся свидетелями того, что определенные силы в Турции почему-то приходят к умозаключению, что они имеют право диктовать той или иной стране, как вести себя в международной политике и на международной арене, а также как проводить внутреннюю политику», — отмечает эксперт.

По его словам, подобные проявления нельзя считать новым явлением. При этом Искандеров не склонен полагать, что они приведут к фундаментальным изменениям в отношениях двух братских государств. Вместе с тем он предупреждает, что регулярное повторение подобных эпизодов может постепенно менять характер двусторонних отношений.

«Есть такое понятие, когда количество изменений в конечном итоге может привести к качественным. Поэтому к подобным проявлениям необходимо относиться серьезно», — подчеркивает аналитик.

Особое беспокойство, по его мнению, вызывает то, что турецкие власти не всегда дают достаточно жесткую оценку действиям тех, кто выступает с нападками на Азербайджан, а также не принимают мер, которые могли бы предотвратить повторение подобных ситуаций.

Искандеров считает, что Анкара должна четко разграничивать официальную политику государства и заявления отдельных граждан, групп или информационных ресурсов. Однако, подчеркивает он, ответственность за недопущение дальнейшего обострения лежит и на турецкой стороне, поскольку именно от нее эксперт ожидает более последовательной реакции на подобные выпады.

При этом аналитик обращает внимание на принципиальный момент: стратегическое партнерство не означает отказа от государственного суверенитета и самостоятельности в принятии решений.

«У каждого государства есть свои интересы, свое видение процессов. И каждое государство имеет самостоятельное право определять, как относиться к тем или иным процессам и какие решения принимать», — говорит Искандеров.

Он напоминает, что Азербайджан и Турция являются независимыми государствами, а потому даже самые близкие союзнические отношения не могут предполагать вмешательства одной стороны во внутренние дела другой или попыток навязать ей определенный внешнеполитический курс.

«Мы являемся независимой страной. И турецкая сторона, и определенные силы в Турции должны всегда это учитывать», — подчеркивает собеседник.

В качестве примера эксперт приводит подход Баку к внешней политике Анкары. По его словам, Азербайджан не пытается диктовать Турции, как выстраивать отношения с другими государствами и международными объединениями. Аналогичного уважения к собственному суверенному выбору Баку ожидает и от турецкой стороны.

В то же время Искандеров не считает, что нынешние разногласия отражают принципиальное расхождение внешнеполитических курсов двух стран. Напротив, по его оценке, официальные позиции Баку и Анкары по большинству ключевых вопросов остаются близкими, а сотрудничество в региональных и международных форматах подтверждает устойчивость партнерства.

«В фундаментальном плане взгляды Азербайджана и Турции практически совпадают. Но если возникают разночтения по отдельным вопросам, это не означает, что одна сторона вправе указывать другой, как ей поступать», — отмечает аналитик.

Именно поэтому он возлагает большие надежды на встречу президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита ОТГ. По мнению Искандерова, личный диалог лидеров способен снять возникшее напряжение и не допустить его дальнейшего развития.

Эксперт обращает внимание и на поздравление турецкого руководства с 35-летием восстановления независимости Азербайджана, рассматривая его как дипломатический жест, подтверждающий уважение к азербайджанской государственности.

«Я более чем уверен, что встреча двух лидеров станет поворотным моментом в этом вопросе. Думаю, что все будет нормально, что обе стороны продемонстрируют солидарность и единство», — говорит Искандеров.

При этом аналитик считает, что происходящее не должно негативно сказаться на Организации тюркских государств. По его словам, разногласия между участниками международных объединений неизбежны, однако они не обязательно ставят под угрозу общие интеграционные процессы. Более того, Азербайджан и Турция сами являются одними из главных движущих сил объединения тюркского мира, поэтому сохранение взаимопонимания отвечает интересам обеих стран.

Искандеров также отмечает, что другие участники ОТГ заинтересованы в сохранении самостоятельности каждого государства и в развитии равноправного сотрудничества. По его оценке, их позиция не предполагает поддержки попыток давления на Азербайджан, а коллективный диалог в рамках организации может способствовать снижению напряженности.

Отдельное внимание эксперт уделяет возможным внешним факторам. По его мнению, ослабление связей между Баку и Анкарой может быть выгодно силам, заинтересованным в пересмотре сложившегося баланса на Южном Кавказе. В этой связи он указывает на риск использования отдельных противоречий для провоцирования более масштабного конфликта между союзниками.

«Есть силы, которые непосредственно заинтересованы в том, чтобы посеять раздор между Азербайджаном и Турцией. Здесь действует принцип “разделяй и властвуй”: развести две страны по разные стороны и сыграть на этом», — считает Искандеров.

По его словам, последствия подобного сценария выходили бы далеко за рамки двусторонних отношений. Азербайджан и Турция играют важную роль в формировании региональных связей, в том числе между Южным Кавказом и Центральной Азией. Ослабление этого взаимодействия могло бы осложнить дальнейшую интеграцию и создать дополнительные риски для региональной стабильности.

Впрочем, аналитик не ожидает, что нынешние разногласия приведут к серьезному кризису. Он полагает, что саммит ОТГ в Анкаре, напротив, предоставит участникам возможность подтвердить приверженность взаимовыгодному сотрудничеству и продемонстрировать, что отдельные спорные вопросы не способны разрушить сложившиеся связи.