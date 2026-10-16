Милли Меджлис рассмотрел в первом чтении законопроект об усилении производственного экологического мониторинга и повышение прозрачности информации о воздействии хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Документ предусматривает внесение изменений в законы «Об охране окружающей среды» и «Об оценке воздействия на окружающую среду».

Выступая на заседании парламента, депутат Садиг Гурбанов отметил, что предлагаемые изменения направлены на укрепление механизмов экологического контроля, повышение ответственности предприятий и обеспечение общественности более подробной информацией о воздействии производственной деятельности на окружающую среду.

Согласно законопроекту, юрлица, осуществляющие виды деятельности, для которых законодательством предусмотрена оценка воздействия на окружающую среду, должны будут проводить производственный экологический мониторинг.

Он предполагает систематическое наблюдение и исследование изменений состояния окружающей среды, происходящих в результате хозяйственной деятельности.

По результатам мониторинга предприятия должны будут ежегодно представлять соответствующему государственному органу отчёт по установленной форме. Крайний срок подачи — 1 февраля года, следующего за отчётным.

Как отмечалось в ходе обсуждения, это позволит систематически собирать и анализировать данные о воздействии предприятий на окружающую среду и использовать их при осуществлении государственного контроля.