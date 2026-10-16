Милли Меджлис в первом чтении принял законопроект о внесении изменений в перечень муниципалитетов страны. Документ предусматривает изменение названий двух муниципалитетов Губинского района в соответствии с ранее переименованными населёнными пунктами.

Как сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, законопроект подготовлен для юридического оформления изменений, предусмотренных законом от 12 мая 2026 года, согласно которому в Губинском районе были переименованы три села.

В частности, село Владимировка получило название Эльбир, Алексеевка — Чинарлы, а Тимирязево — Бахрали.

По словам Новрузова, сохранение национального наследия, восстановление исторических топонимов и приведение географических названий в соответствие с национальной идентичностью имеют важное значение для защиты исторической памяти и передачи культурных ценностей будущим поколениям.

«Географические названия — это не просто наименования, позволяющие различать населённые пункты. Они хранят историю народа, его память, духовный мир и национальную принадлежность», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что работа по восстановлению национальных топонимов проводится последовательно и носит системный характер. В качестве примеров Новрузов привёл возвращение селу Магадиз названия Суговушан, а также переименование ряда населённых пунктов в Ходжавендском и Ходжалинском районах.

По словам депутата, изменения в Губинском районе также направлены на сохранение топонимического наследия и приведение названий муниципалитетов в соответствие с новыми названиями населённых пунктов.

Согласно законопроекту, муниципалитет Тимирязев-Алексеевка будет переименован в муниципалитет Бахрали-Чинарлы, а муниципалитет Владимировка — в муниципалитет Эльбир. В состав муниципалитета Бахрали-Чинарлы войдут сёла Бахрали, Чинарлы, Игрыг, Гаджарзейид и Зизик. Муниципалитет Эльбири будет объединять сёла Агбиль, Ашагы Атудж, Деллякли, Эльбир, Алибейгышлаг, Мирзямамедкенд и Сусайгышлаг.