Милли Меджлис Азербайджана в третьем чтении принял изменения в порядке предоставления отдельных выплат и компенсаций военнослужащим и сотрудникам государственных органов.

Согласно документу, в законодательстве уточняются формулировки, касающиеся возмещения расходов при переезде. В частности, вместо отдельных упоминаний расходов на переезд, перевозку имущества и единовременной компенсации вводится формулировка «расходы, связанные с переездом».

Изменения затрагивают законодательство о прохождении службы в миграционных органах и органах по чрезвычайным ситуациям, а также другие нормативные акты, перечисленные в законопроекте.

Документ также предусматривает переходные положения, направленные на защиту действующего уровня денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих.

В частности, если после применения нового порядка денежное обеспечение военнослужащего, выплачиваемое из государственного бюджета, окажется ниже прежнего уровня с учетом предусмотренных законом выплат и обязательных удержаний, ему будет выплачиваться разница до тех пор, пока она не будет компенсирована последующими повышениями денежного обеспечения.

Кроме того, для военнослужащих, проходящих действительную военную службу на должностях руководителя соответствующего органа и его заместителей, сохраняется выплата должностных окладов по воинскому званию в размерах, действовавших до вступления закона в силу.

Согласно законопроекту, его положения применяются с 1 октября 2026 года.