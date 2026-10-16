МИД Казахстана ответил на ноту России после задержания рэпера Navai. Ведомство намерено запросить у правоохранительных органов сведения о задержанных, передают СМИ Казахстана.

В Министерство иностранных дел Казахстана поступила нота российской стороны с просьбой предоставить сведения о задержанных гражданах РФ и месте их нахождения.