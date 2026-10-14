В Баку в рамках обновления дорожной инфраструктуры завершены ремонтные работы на 90 улицах и проспектах.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), масштабная программа ремонта охватывает все 12 административных районов столицы.

В общей сложности предусмотрено обновление 110 улиц и проспектов.

На сегодняшний день программа выполнена на 82%. В настоящее время ремонтные работы продолжаются еще на шести улицах и проспектах.

На следующем этапе планируется приступить к ремонту еще 14 улиц и проспектов Баку.