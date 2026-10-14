Иранский телеканал «Сахар» (Sahar Azəri) связал кадры мероприятия, состоявшегося в турецкой провинции Диярбакыр, с Азербайджаном, представив их как акцию, организованную в поддержку женщин, носящих хиджаб, в Азербайджане.

Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию.

Отмечается, что подобная подача, искажающая место проведения и суть события, является примером открытой дезинформации, грубой фальсификации фактов и целенаправленной попытки манипулирования общественным мнением и введения аудитории в заблуждение:

«Деятельность этого телеканала характеризуется распространением предвзятой, не соответствующей действительности информации, направленной против Азербайджана, а также введением общественности в заблуждение посредством провокационных материалов.

Систематическое искажение телеканалом событий, связанных с нашей страной, регулярное распространение материалов дезинформационного характера и подход, направленный на формирование негативного представления об Азербайджане, свидетельствуют о том, что подобная деятельность является одним из основных направлений его информационной политики».

Совет по медиа и вещанию сообщил, что именно из-за такой последовательной и предвзятой деятельности телеканал был включен в черный список.