Защита общего культурного наследия тюркских народов, предотвращение его присвоения и искажения должны стать одним из приоритетных направлений совместной деятельности государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 2-й Встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств — членов ОТГ, проходящей в Баку.

«Защита общего культурного наследия тюркских народов, предотвращение его присвоения и искажения должны стать одним из ведущих направлений нашей совместной деятельности», — подчеркнул глава государства.

Алиев отметил, что Азербайджан последовательно выступает за укрепление Организации тюркских государств и расширение взаимодействия между ее участниками.

«Азербайджан всегда, особенно в период своего председательства в ОТГ, мобилизовывал все свои усилия ради институционального укрепления организации, повышения ее авторитета на глобальном уровне и тесного сплочения тюркского мира, являющегося нашей единой семьей», — говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что богатое научно-культурное наследие, человеческий капитал и растущий инновационный потенциал тюркских стран создают благоприятные условия для углубления сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности.

Отдельное внимание Алиев уделил развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий.

«Стремительное развитие искусственного интеллекта, цифровизации и других новых решений ставит перед системами интеллектуальной собственности новые задачи», — заявил он.

По словам президента, в условиях технологического прогресса особое значение приобретает соблюдение баланса между защитой авторских и изобретательских прав, стимулированием инноваций и интересами общества.

Глава государства также сообщил, что в Азербайджане принимаются последовательные меры по ускорению цифровой трансформации, развитию научных исследований и подготовке квалифицированных кадров в сфере искусственного интеллекта.

Алиев выразил уверенность, что обсуждения и инициативы в рамках Бакинской встречи будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между ведомствами по интеллектуальной собственности и повышению конкурентоспособности тюркского мира на глобальном уровне.