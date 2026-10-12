Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана призвало водителей соблюдать меры безопасности при вынужденной остановке на дороге.

Как сообщает ведомство, произошедшее накануне массовое ДТП в Нефтчалинском районе вновь продемонстрировало опасность, которую создают остановившиеся из-за неисправности автомобили, а также транспортные средства водителей, пытающихся оказать помощь.

В дорожной полиции подчеркнули, что при вынужденной остановке необходимо по возможности убрать автомобиль с проезжей части, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки на расстоянии, позволяющем другим водителям своевременно его заметить.

Водителям, оказывающим помощь, также не следует оставлять свои автомобили на полосах движения или участках с ограниченной видимостью.

В ведомстве предупредили о недопустимости проведения ремонтных работ на проезжей части без обеспечения безопасности. Водителям и пассажирам рекомендуется ожидать помощь в безопасном месте вдали от дороги и при необходимости обращаться в соответствующие службы.

Других участников движения призвали заранее снижать скорость при приближении к остановившимся автомобилям, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.