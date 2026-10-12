В Исполнительной власти Хазарского района состоялось расширенное совещание, посвященное обсуждению подготовки района к осенне-зимнему сезону, организации работ по благоустройству и озеленению, а также состояния работ по устранению имеющихся недостатков на улицах и проспектах.

В совещании приняли участие руководители коммунально-хозяйственных структур района, представители поселков и административно-территориальных округов, а также председатели муниципалитетов.

Выступивший на совещании глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов проанализировал работу, проделанную в указанных сферах, а также состояние аварийных строений, нарушающих общий архитектурный и эстетический облик района. Он указал на имеющиеся недостатки и дал соответствующие поручения ответственным должностным лицам.

За допущенные недостатки и слабый контроль за территориями представителям главы Исполнительной власти Хазарского района в административно-территориальных округах поселков Гала и Зиря объявлены выговоры, а представителям поселков Бузовна и Тюркан — предупреждения.

Одновременно представителям других поселков района было дано строгое поручение повысить требовательность в своей работе, в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, усилить контроль за благоустройством и санитарным состоянием территорий, а также принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев в будущем.