Завтра, в воскресенье, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Отмечается, что северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха составит ночью 16-19°, днем — 20-24° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем — 50-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем — 20-25° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем — 10-15° тепла.