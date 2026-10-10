Беспилотная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из самых крупных за несколько лет. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе официальных данных, озвученных мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

По его информации, в период с 20:30 мск (21:30 по Баку-ред.) 9 октября по 08:30 мск (09:30 по Баку-ред.) 10 октября в сторону Московского региона летело 403 БПЛА.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 25 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — проинформировал мэр.

Ранее Собянин сообщал, что с 19 сентября до утра 20 сентября была отражена самая массированная атака вражеских беспилотников — тогда силами ПВО сбили более 1,6 тыс. БПЛА, из них 450 на подлете к Москве. Также крупная попытка атаки зафиксирована с вечера 15 августа до утра 16 августа, когда, по словам мэра, в сторону столицы летели 600 БПЛА, из них 201 уничтожили в Московском регионе. Еще одна крупная попытка атаки на столицу — в период с 08:00 мск (09:00 по Баку-ред.) 2 сентября по 12:00 мск (13:00 по Баку-ред.) 3 сентября: в сторону Московского региона летели 548 БПЛА, большая часть из которых уничтожена на дальних рубежах, а 143 — вблизи столицы.