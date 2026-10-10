Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Закарии новым пресс-секретарем Белого дома. Она сменит на этом посту Кэролайн Ливитт.

Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, в настоящее время Закария занимает должность старшего советника по коммуникациям в компании Trump Media & Technology Group, управляющей социальной сетью Truth Social.

Ранее она работала пресс-секретарем и заместителем помощника министра по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности США.

Закария родилась в Калифорнии, окончила Университет Пеппердайна и юридическую школу Caruso при этом университете. Она является юристом, а также регулярно выступает в качестве комментатора на телеканалах Fox News и Newsmax.

Трамп отметил, что Закария участвовала в его предвыборных кампаниях, в том числе помогала в ключевых колеблющихся штатах, во всех семи из которых республиканец одержал победу.

Президент США назвал ее преданным сторонником движения MAGA и выразил уверенность, что она успешно справится с обязанностями пресс-секретаря Белого дома.

«Я уверен, что Кэти добьется отличных результатов для нашей страны, поскольку она пользуется уважением и будет прекрасно взаимодействовать со СМИ, американским народом и моей администрацией», — заявил Трамп.

Он также поблагодарил Кэролайн Ливитт за работу, отметив, что она отлично справлялась со своими обязанностями.