Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в случае получения ядерного оружия мог бы нанести удары по американским городам Лос-Анджелес и Сан-Диего.

По словам американского лидера, эти города, вероятно, стали бы первыми целями на территории США, поскольку траектория полета ракет в их направлении была бы более удобной.

Трамп также утверждает, что, если бы американские военные не нанесли удары по иранским ядерным объектам с использованием стратегических бомбардировщиков B-2, Тегеран мог бы получить ядерное оружие уже через две-три недели.

По мнению президента США, Иран сначала попытался бы уничтожить Израиль и другие страны Ближнего Востока, затем нанес бы удары по Европе и только после этого атаковал Соединенные Штаты.