В рамках подготовки к международному мероприятию, которое состоится в Баку 15 октября, будут проведены учения по организации движения транспортных средств с целью обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками.

Об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

В рамках учений 11 октября с 08:00 до 13:00 на ряде улиц и проспектов Баку будут введены временные изменения в организации дорожного движения. Учения охватят улицы Мехти Гусейна, Истиглалият, Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибейли, Иззеддина Гасаноглу, Юсифа Сафарова, Гюлары Гадирбековой, Ниязи, а также проспекты Нефтяников и Гейдара Алиева.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки в указанный день, учитывать возможные заторы и пользоваться альтернативными маршрутами.