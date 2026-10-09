В расписание ряда рейсов авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) между Баку и Москвой 9 октября внесены изменения из-за ограничений в воздушном пространстве России.

Об этом сообщила пресс-служба AZAL.

В частности, утренний рейс J2-185 Баку — Москва (Домодедово) был вынужден совершить посадку в Санкт-Петербурге. Из-за повторного введения ограничений в воздушном пространстве самолет не смог вернуться в Баку.

Другой утренний рейс J2-805 Баку — Москва (Внуково) вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В AZAL отметили, что ограничения также повлияли на своевременное прибытие самолетов в аэропорты назначения и выполнение последующих рейсов. В результате запланированные на вечер обратные рейсы J2-186 из Домодедово и J2-806 из Внуково были отложены.

Авиакомпания продолжает следить за ситуацией и принимает меры для оказания необходимой помощи пассажирам. Об изменениях в расписании рейсов пассажиров будут информировать через официальные каналы связи.

В AZAL подчеркнули, что безопасность пассажиров и полетов остается главным приоритетом компании, а все решения принимаются с учетом текущей обстановки и требований безопасности.