Зарубежные путешественники, прибывшие в Карабах и Восточный Зангезур во главе с основателем всемирно известного клуба Most Traveled People (MTP) Чарльзом Велеем, посетили Гянджасарский монастырский комплекс в агдеринском селе Венгли.

Члены делегации из 40 человек, прибывшие из 13 стран, осмотрели территорию монастыря и ознакомились с памятником, передает Азертадж.

Отмечалось, что Гянджасарский монастырь расположен близ села Венгли Агдеринского района, на правом берегу реки Хачынчай. Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики номер 132 от 2 августа 2001 года он взят под государственную охрану как архитектурный памятник мирового значения.