Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал историческим моментом решение Азербайджана впервые принять председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2028 году. Об этом он заявил на саммите СНГ в Туркменистане.

«Новый виток развития нашей организации — решение уважаемого Ильхама Гейдаровича впервые принять председательство в 2028 году. Это, безусловно, исторический момент. Об этом сказал и сам президент», — подчеркнул Лукашенко, говоря о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

Белорусский лидер также выразил надежду, что Армения примет решение взять на себя председательство в СНГ в 2029 году в соответствии с очередностью.