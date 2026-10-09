Тысячи жителей Мадрида вышли на улицы после смерти 87-летней Мариcармен Абаскаль, чье выселение из квартиры стало причиной массовых протестов и одним из факторов политического кризиса в Испании, сообщает Reuters.

Абаскаль умерла в среду после госпитализации из-за сильной тревожности и истощения, которые последовали за выселением 23 сентября. Причина смерти официально не сообщалась.

Участники акции в центре Мадрида прошли от площади Пуэрта-дель-Соль к бывшему дому Абаскаль возле парка Ретиро. Члены Союза арендаторов в оранжевых жилетах несли венок с цветами.

«Это не смерти, это убийства», – скандировали протестующие.

Абаскаль прожила в квартире более 70 лет. После покупки здания инвестиционным фондом она проиграла длительную судебную борьбу против повышения арендной платы, которая значительно превышала размер ее пенсии. Уже находясь в больнице, женщина договорилась о возвращении в квартиру, однако умерла до того, как смогла туда вернуться.

Ее смерть вызвала новые протесты в крупнейших городах Испании. У дома пенсионерки люди оставляли цветы, свечи, записки и детские рисунки.

«Мариcармен стала последней каплей… символом сопротивления и единства», – заявил молодой участник акции Алекс Маринеро.

Выселение Абаскаль произошло на фоне острого жилищного кризиса в Испании, сопровождающегося нехваткой жилья и ростом арендных ставок. После того как парламент отклонил предложения правительства по борьбе с кризисом, премьер-министр Педро Санчес назначил досрочные парламентские выборы на 29 ноября.

На фоне протестов испанские политики обвинили друг друга в ответственности за ситуацию. Лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что социалисты пытаются использовать жилищный кризис в предвыборных целях.

Левые силы, в свою очередь, обвинили консерваторов в блокировании мер по сдерживанию роста арендной платы. Лидер оппозиции в региональном парламенте Мадрида Мануэла Бергерот заявила, что Абаскаль стала жертвой людей, которые ставят прибыль выше человеческой жизни.

По данным опроса государственного социологического центра CIS, проведенного в июне и опубликованного в четверг, 76,3% испанцев выступают за вмешательство государства в рынок для обеспечения доступа граждан к жилью, а 79% считают право на жилье более важным, чем отношение к недвижимости как к рыночному товару.