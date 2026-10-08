Американский авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в Сан-Диего после многомесячного развертывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным CENTCOM, более 5 тыс. моряков и морских пехотинцев за время миссии обеспечили проведение тысячи боевых вылетов и преодолели свыше 90 тыс. миль. В командовании поздравили военнослужащих с возвращением домой и воссоединением с близкими.

Авианосец находился на Ближнем Востоке примерно с января до конца августа 2026 года. После завершения миссии в сентябре USS Abraham Lincoln сделал краткую логистическую остановку на американской базе на Гуаме.