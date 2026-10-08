Президент США Дональд Трамп вручил высшие государственные награды за научные разработки руководителям крупнейших американских технологических компаний, включая Илона Маска.

Церемония прошла в вашингтонском правительственном Институте мира. Национальную научную медаль США получили глава Tesla и SpaceX Илон Маск, сооснователь Google Сергей Брин, а также руководители Nvidia и AMD Дженсен Хуанг и Лиза Су.

Глава Dell Technologies Майкла Делла и руководитель Microsoft Сатью Наделлу удостоились Национальной медали США в области технологий и инноваций.

Вручая награду Маску, Трамп назвал его своим другом и особо отметил его вклад в развитие технологий.

«Илон – это наш Томас Эдисон современности. Илон, хочу тебя поздравить. Ты мой друг. Но ты еще очень особый парень», – сказал американский лидер.

Брина Трамп назвал «визионером…, который навсегда изменил то, как мир находит информацию». По словам президента США, сооснователь Google дал людям доступ ко «всем знаниям человечества».

