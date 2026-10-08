Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом обсудили развитие двусторонних отношений и ситуацию на Ближнем Востоке на встрече в курортной зоне «Аваза» в Туркменистане.

Путин отметил рост российско-иранского товарооборота.

«У нас на 21 процент с лишним рост товарооборота за прошлый год. Да и за первые семь месяцев текущего года эта тенденция сохраняется», – указал российский лидер.

По словам Путина, отношения Москвы и Тегерана развиваются в позитивном ключе на основе фундаментального договора, подписанного в начале 2025 года. Он также отметил активное сотрудничество в гуманитарной сфере.

«В целом, отношения наши укрепляются», – добавил российский президент.

Отдельно Путин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, назвав ее «самой острой проблемой» на сегодняшний день. Он заявил, что Россия видит реальные попытки Ирана добиться завершения конфликта и готова сделать все от нее зависящее для урегулирования ситуации в регионе.

В завершение встречи Путин попросил Пезешкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана – аятолле Моджтабе Хаменеи.