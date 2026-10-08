Ирак отказался передавать Сирии около 4 тыс. сирийских граждан, находящихся в иракских тюрьмах и подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщил советник по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди.

«Ирак отклонил официальную просьбу сирийского правительства о передаче Дамаску примерно 4 тыс. заключенных, имеющих сирийское гражданство», – заявил аль-Абуди, слова которого приводит портал Baghdad Today.

По его словам, речь идет о заключенных, которые «подозреваются в принадлежности к ИГ». При этом Багдад уже вернул в Сирию около 50 сирийских арестантов после того, как было доказано, что они не связаны с группировкой.

Аль-Абуди подчеркнул, что «любой, кто будет признан виновным в совершении преступлений на территории Ирака, будет судим в соответствии с иракским законодательством».