Военный представитель йеменского движение Яхья Сариа Ансар Аллах» (хуситы) сообщил об ударах по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорту Наджрана и авиабазе в Хамис-Мушайте.

«Наши вооруженные силы сегодня вечером атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде двумя крылатыми ракетами, аэропорт Наджрана – баллистической ракетой, авиабазу в Хамис-Мушайте – баллистической ракетой», – говорится в заявлении Сарии, опубликованном в его Telegram-канале.

Военный представитель подчеркнул, что в результате ударов были повреждены объекты, а воздушное движение в обоих аэропортах приостановлено.

