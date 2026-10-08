Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке украинской команды к переговорам с США в ближайшие дни после разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

По словам Зеленского, во время разговора он поблагодарил Кошту за поддержку Украины со стороны Евросоюза, в том числе финансовую помощь. Накануне Киев получил очередной транш в размере €1,2 млрд, который планируется направить на оборону, в частности на производство дронов.

Стороны также обсудили открытие следующих переговорных кластеров, энергетический пакет на зиму и дальнейшую финансовую поддержку Украины.

Зеленский сообщил, что украинская команда уже направляется на встречи с американской стороной, которые состоятся в ближайшие дни.

Кроме того, президент Украины договорился с Коштой о проведении встречи с его участием и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.