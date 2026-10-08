Милли Меджлис (ММ) Азербайджана считает, что резолюция Европейского парламента (ЕП) по правам и свободам человека в стране мешает мирному процессу между Баку и Ереваном и может создать дополнительные препятствия для нормализации отношений.

В заявлении азербайджанского парламента резолюция ЕП от 8 октября названа предвзятой политической акцией, основанной на «лживой и фальсифицированной информации». В Милли Меджлисе подчеркнули, что после второй Карабахской войны политика Европарламента в отношении Азербайджана приобрела более конфронтационный характер.

«Многочисленные резолюции, принятые этой организацией в последние годы, попытки оказать политическое давление на Азербайджан и призывы к введению санкций должны расцениваться как непризнание Европейским парламентом новых геополитических реалий, сложившихся на Южном Кавказе после исторической победы Азербайджана», – говорится в заявлении.

В ММ также указали, что ЕП пытается выступать в роли «наднационального судьи», определяя полномочия азербайджанских государственных органов и политические условия двусторонних отношений. По мнению депутатов, такой подход свидетельствует о нежелании выстраивать отношения на основе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

Отдельно в заявлении говорится о «азербайджанофобских, тюркофобских и исламофобских настроениях» среди части депутатов Европарламента. В Милли Меджлисе считают, что отдельные парламентарии действуют в интересах лоббистских групп, а их инициативы способны повредить политике Евросоюза на Южном Кавказе.

Азербайджанский парламент также указал на коррупционные расследования в самом Европарламенте и поставил под сомнение его моральное право давать другим государствам наставления по вопросам прозрачности и независимости принятия решений. В частности, в заявлении упоминаются расследования по фактам подкупа депутатов и незаконного влияния на политические решения.

В Милли Меджлисе обвинили Европарламент и в двойных стандартах в вопросах прав человека. Там отметили, что одновременно с критикой Азербайджана в ряде европейских стран фиксировались случаи чрезмерного применения силы правоохранительными органами и ограничения свободы мирных собраний.

По мнению азербайджанского парламента, особенно спорным выглядит принятие резолюции на фоне продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. В Милли Меджлисе заявили, что односторонние инициативы и ошибочные суждения затрудняют формирование доверия и создают новые препятствия для нормализации межгосударственных отношений.

«В то время как Азербайджан и Армения прилагают усилия для урегулирования многолетнего конфликта, вызывает обеспокоенность стремление деструктивных элементов, представляющих отдельные политические силы в Европейском парламенте, вновь создать очаг политической и военной напряженности», – говорится в заявлении.

ММ также отверг обвинения в адрес Баку по вопросам прав человека и заявил о приверженности защите основных свобод, верховенству закона и демократическому развитию.

Азербайджанская сторона также отвергла использование термина «политические заключенные» в отношении лиц, осужденных судами за конкретные преступления, и заявила, что социальное положение человека не может освобождать его от уголовного преследования.

Милли Меджлис призвал Европейский парламент отказаться от конфронтационной риторики и невмешательства во внутренние дела республики.