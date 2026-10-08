Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не допустит военного конфликта между Турцией и Грецией из-за разногласий в Эгейском море или вокруг Кипра, назвав такой сценарий немыслимым, сообщает греческая газета Kathimerini.

«Мне кажется немыслимым, чтобы такое могло произойти. Это два союзника и два партнера по НАТО – так что это просто не может произойти», – ответил Рубио на вопрос о том, вмешаются ли США в случае резкого обострения отношений между Анкарой и Афинами.

По словам госсекретаря, такой конфликт не принес бы пользы ни Турции, ни Греции, ни США. Рубио подчеркнул, что Вашингтон никогда не допустит подобного сценария и не верит, что он может произойти.

Разногласия Турции и Греции в Эгейском море связаны, в частности, с вопросом о ширине территориальных вод. Турция не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, которая позволяет государствам расширять их до 12 морских миль.

В 1995 году, после ратификации конвенции греческим парламентом, Анкара заявила, что расширение Грецией территориальных вод с 6 до 12 морских миль в Эгейском море будет рассматриваться как нарушение суверенитета Турции и станет casus belli – формальным поводом для объявления войны.