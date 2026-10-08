НАТО может в течение нескольких часов перекрыть Финский залив и Балтийское море в целом для российских судов в случае нападения России на одну из стран альянса. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью The Times.

По словам министра, блокада международного морского прохода между Эстонией и Финляндией создала бы для Москвы «экзистенциальный» кризис. Он связал такой сценарий с задействованием статьи 5 Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного участника рассматривается как нападение на всех.