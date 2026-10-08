В стамбульском районе Кючюкчекмедже в результате вооруженного нападения в концертном зале погибли два человека, еще двое получили ранения.

По данным турецких СМИ, неизвестный вошел в помещение и открыл стрельбу. Находившийся в зале сотрудник полиции, который в тот момент не был при исполнении, открыл ответный огонь. В результате оба — полицейский и нападавший — получили тяжелые ранения.

Пострадавших доставили в больницу, однако спасти их не удалось. Еще два человека получили ранения.

По факту произошедшего проводится расследование.