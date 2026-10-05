Пресечена попытка провоза наркотических средств в Азербайджан.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, в результате поисковых и оперативных мероприятий, проведенных на территории ответственности пограничного отряда «Гёйтепе», 30 сентября были обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические средства общим весом 6 кг 205 граммов.

Кроме того, 2 октября на территории ответственности пограничного отряда «Горадиз» были обнаружены 1160 таблеток «Прегабалин-150», содержащих психотропные вещества.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.