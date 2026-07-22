Ряд сотрудников французских министерств были отстранены от работы после того, как тесты выявили у них употребление наркотиков, заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню. Об этом сообщает Paris Match.

В июне Лекорню поручил министрам организовать внезапное тестирование сотрудников, чтобы выявить случаи употребления наркотиков. После получения положительных результатов несколько человек покинули свои должности.

Премьер отметил, что сотрудники министерств, высокопоставленные чиновники и госслужащие имеют доступ к конфиденциальной информации, а употребление наркотиков может сделать их уязвимыми.

Он подчеркнул, что практика обязательных внезапных проверок будет продолжена. При этом министрам в случае положительного результата теста предстоит оценивать возможные последствия, включая дисциплинарные меры. Аналогичный подход может применяться и к тем, кто откажется проходить тестирование, добавил он.

«Тесты носят случайный характер. Они будут продолжаться. И я не сомневаюсь, что мои преемники, возможно, пойдут еще дальше», – подчеркнул премьер.

Лекорню также указал, что проблема употребления наркотиков затрагивает все слои французского общества. По его словам, наркотики употребляют около 1 млн жителей Франции.