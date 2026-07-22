Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine представит полнометражный фильм по «Одиссее». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

Маск заявил, что его версия фильма будет полностью соответствовать первоисточнику. По словам предпринимателя, до конца года он представит свой ответ режиссеру Кристоферу Нолану.

«Фильм будет исторически достоверным и верным духу произведения Гомера», — написал Илон.

Он также отметил, что картину представят до конца текущего года.