Европейская комиссия окончательно отменила грант в 2 млн евро для Венецианской биеннале из-за допуска России к участию в выставке, передает AFP. Представитель ЕК Томас Ренье заявил, что «культурные мероприятия, финансируемые за счет европейских налогоплательщиков, должны поддерживать демократические ценности, открытый диалог, многообразие и свободу выражения мнений» — принципы, которые, по его словам, «не соблюдаются в сегодняшней России».

Биеннале открылась в мае. России позволили принять в ней участие впервые с начала вторжения в Украину в 2022 году. Решение подверглось резкой критике со стороны Киева и руководства ЕС. В адрес правительства Италии и организаторов выставки прозвучали обвинения в нарушении санкционного режима.

В итоге ЕК дала итальянской стороне 30 дней на аргументацию решения. Организаторы отрицали нарушения правил Евросоюза и подчеркивали, что выставка основана на принципах «открытости, диалога и неприятия любых форм закрытости или цензуры». Правительство Италии заявило, что биеннале действует «абсолютно независимо» от позиции Рима. ЕК сочла эти доводы неубедительными. Организаторы мероприятия сообщили, что ожидали отмены гранта и намерены «отстаивать свои права во всех инстанциях».